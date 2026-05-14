元モーニング娘。でタレントの辻希美が、高い注目を集めている。辻は、自身のYouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」で、生後9カ月を迎えた第5子の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんに関連する動画を数多く配信。夢空ちゃんが、かわいすぎると話題となり、動画が高い再生数を記録しているのだ。 例えば、「離乳食」を紹介した動画は100万再生を突破し、その他にもここ1カ月で夢空ちゃんに関連した動画は、多くが80万再生を超える人気