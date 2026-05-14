戸田ボートの6日間開催「第42回日本モーターボート選手会カップ」は、14日が初日。2連対率で目立たない実績の36号機が相棒の木下大将（41＝福岡）は、1回乗りの4Rで2コースから力強くスリット後に伸びて一気の捲り切りに成功。幸先良く白星発進を決めた。レース後は「戸田はコースが狭くて…。先頭でもどこを走っていいか戸惑った」と苦笑い。それでも、仕上がり具合に関しては「前検日はサイドでカカらなかったししていたけど