4人組ダンスボーカルグループ・OWVのメンバー・佐野文哉が12日、自身のXを更新。投稿が「24万いいね」（14日午後1時時点）を獲得する反響となっている。【写真あり】ユーモアセンスが爆発！佐野文哉の処方薬の袋佐野は「人として行ったのに薬として帰ってきた」とつづり、処方薬の袋の写真を公開。本来は名前が書かれるところに「抗生物質」の印が押され、「抗生物質様」になってしまっている。この投稿には、体調を心配する