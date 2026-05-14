俳優の中村倫也（39）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。大好きな芸人について語った。MCの「ハライチ」澤部佑から「『バナナマン』さんはずっと？」と話題を振られた中村。「僕が10代…21歳、それこそムロさんに教えてもらった。“コント見たことある？『バナナマン』の”って貸してくれたのが、傑作選ライブ3本あるうちの1本貸してくださって、衝撃を受けて。なんじゃこりゃと思って