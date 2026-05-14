子どもが市販品を「お母さんが作った餃子」「ママのカレー」と信じて疑わない姿を描いた漫画が、まさかの結末。【映像】子どもの純粋な勘違いに母は冷静ツッコミ投稿したのは、月光もりあ@漫画さん(@_moria_moria_)。「子どもが『お母さんの手作り』と信じているものが、実は市販品だった」というテーマで、親にとっては少し気まずい内容の漫画をXに投稿した。学校のお誕生日会のステージ上で、子どもが「わたしが1番好きな