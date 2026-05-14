◇男子ゴルフツアー関西オープン第1日（2026年5月14日茨木カンツリー倶楽部東コース6734ヤードパー70）夏を感じさせるコースで、レジェンドが最高の輝きを放った。4オーバーで迎えた13番ロング。倉本昌弘（70＝フリー）は、第2打を4Wでピン真横6メートルのカラーにつけた。「パターにしようか迷ったけど…」手にしたのはアプローチ。カップに沈む乾いた音が、自身14年ぶりのイーグルを告げた。「久々に（イーグルが