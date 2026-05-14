お風呂に入るまでダラダラしてしまう葛藤を描いた1コマ漫画が、まさかの結末。【映像】入浴前後の葛藤を描いた漫画が話題投稿したのは、漫画・イラストを描いているジョセフィーナゆきさん（@josefina_yuki_8）。お風呂に入るまでにダラダラしてしまい、「もっと早く入ればよかった」と入浴中に毎回後悔するという“お風呂あるある”を描いた漫画をXに投稿した。「入る前も、出た後も面倒…」お風呂へのさらなるハードル!?投