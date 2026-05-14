お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんは5月13日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの西野未姫さんとの間に第2子が誕生したことを報告し、家族4人の写真を公開しました。【写真】幸せあふれる家族ショット「野球ができるね」山本さんは「第二子誕生よーーー！みなさん引き続きよろしくねー 山本ファミリーが増えたのよ」とつづり、6枚の写真を公開。1〜3枚目には、山本さんと西野さん、長女、そして赤ちゃんの家族ショットが