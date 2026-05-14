熊本地方気象台によりますと、14日午後1時6分に、山鹿市鹿北で30.2℃を観測しました。 これが熊本県内で今年初めての真夏日です。 その後、熊本市、甲佐町、菊池市、玉名市岱明でも次々と30℃を超えました。 県全体で見ると去年より23日遅く、熊本市に限ると6日早く、真夏日を迎えたことになります。 山鹿市鹿北 31.6℃甲佐町 30.5℃熊本市 30.3℃菊池市 30.3℃玉名市岱明 30.3℃