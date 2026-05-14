一人暮らしを始めた娘の水道光熱費が月1万2000円だと聞き、「普通と比べて高いのではないか」と気になっている方もいるでしょう。 本記事では、一人暮らしをしている女性の水道光熱費の平均額と電気代、ガス代、水道代それぞれの節約方法を解説します。一人暮らしの女性の水道光熱費がどのくらいなのか気になる方は、ぜひ参考にしてくみてださい。 一人暮らしの水道光熱費の平均はどのくらい？ 総務省統計局の「