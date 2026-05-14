タレントの辻希美（38）が、15日発売の児童雑誌「ひよこクラブ」（ベネッセコーポレーション刊）で、昨年8月に誕生した第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんと親子で登場する。夢空ちゃんが雑誌の表紙に登場するのは、同誌が初めて。2人で撮影したカットも解禁された。親子撮影について、辻は「親子での撮影が初めてなので、私自身も楽しみにしていましたし、夢空も楽しかったと思います。すてきな表紙で、家族の記念になる1冊になりました