友人や知人に貸したお金が返ってこず、対応に悩んでいる人もいるかもしれません。金額がそれほど大きくない場合でも、人間関係が絡むため、「催促しづらい」と感じるケースは少なくないでしょう。 一方で、たとえ口頭でのやり取りであっても、貸与の合意や返済の約束、金銭の交付が認められれば、法律上は貸し借りとして扱われる可能性があります。 この記事では、LINEを活用した請求方法や、少額訴訟・内容証