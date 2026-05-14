【モデルプレス＝2026/05/14】YouTuberのきりたんぽが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。もずくをアレンジしたメニューを公開し、話題となっている。【写真】登録者数130万超美女YouTuber「もずくがおしゃれになってる」ゆで卵・鶏肉など乗ったアレンジメニュー◆きりたんぽ、もずくを使ったアレンジレシピ公開きりたんぽは「もずくを麺代わりにして作った めっちゃ美味し〜」とつづり、写真を投稿。透明な器に、オクラ