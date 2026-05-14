AI企業のAnthropicが、中小企業向けに「Claude for Small Business」をリリースしました。「Claude for Small Business」は中小企業が頼りにするツールの中にClaudeを組み込むためのコネクタと、すぐ実行できるワークフローパッケージから構成されており、中小企業の経営者がAIを最大限活用することを手助けします。Introducing Claude for Small Business \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/claude-for-small-businessCl