脳出血で意識を失ったコメディアンのイ・ジンホの健康状態が、幸いにも回復し、知人との会話もできるようになった。現在はリハビリに集中しているが、退院までかなりの時間を要する見通しだ。5月14日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、イ・ジンホは4月、脳出血で倒れ、集中治療室に搬送されたが、大きな手術は行わずに治療を続け、現在は療養病床に移った。周りの人を認識するだけでなく、会話までできるほど回復した