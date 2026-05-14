男性に好かれるためについてしまったウソは、どのように処理すれば二人の関係を崩さずにすむでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「いつ白状しようか悩んでいる『付き合う前についたウソ』」を教えていただきました。【１】男性に心配させるための「すぐに酔っちゃうの」というウソ「女友達にはザルって言われてる」（20代女性）というように、男性の気を引くために下戸のフリをした女性もいるよう