動画配信サービスのNetflixがサービス内の広告表示箇所を増やす計画を進めていることが明らかになりました。Netflix’s ad ambitions just keep growing | The Vergehttps://www.theverge.com/streaming/929627/netflix-ads-plan-upfront-2026Netflix says that ads will start appearing in more parts of its app - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/05/13/netflix-says-that-ads-will-start-appearing-in-more-parts-of-its-app