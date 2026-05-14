お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」のりんたろー。が１４日、横浜アンパンマンミュージアムで行われた映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（矢野博之監督、６月２６日公開）のイベントに出席。６日に第２子誕生を発表して以来、初めて報道陣の前に登場した。りんたろー。は今作で、雨や雪を操る雲の怪物・アマグモラ役でゲスト出演。「アンパンマンとパンタンの行く手を阻む役をやりました。りんたろー。です！」と明る