巨人は１４日、２０２６年の「ＢＬＡＣＫＤＩＡＭＯＮＤＳＥＲＩＥＳ」開催（５月１５日〜１７日のＤｅＮＡ戦と７月１７日〜１９日の中日戦）に合わせ、１５日（金）から関連グッズを発売すると発表した。公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。チームが着用するユニホームの色に連動した「黒」を基調としたアイテムが取りそろえられている。