◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）巨人は１点を追う１２回、途中出場で三塁に入っていた坂本勇人内野手が遠藤から通算３００号となる逆転サヨナラ３ラン。４時間４３分の総力戦を劇的な形で制した。佐々木がサヨナラ本塁打を放った前日１２日の岐阜での広島戦に続き、地方球場で２試合連続サヨナラ本塁打でサヨナラ勝ち。連勝で貯金２となった。この試合は５番・捕手でスタメンの大城卓三