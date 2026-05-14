プロボクシングで史上初の３階級での４団体統一を果たした元世界５階級制覇王者のテレンス・クロフォード氏（３８）が１４日、都内で会見。昨年１２月の引退表明まで米リング誌のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で１位に君臨していた同氏は、５日にＰＦＰ１位に返り咲いた世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝について「グレートだ。彼はそれに値する選手だと