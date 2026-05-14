落語家の３代目桂春蝶が１４日、立川志らくが１２日にダウンタウン・松本人志とＹｏｕＴｕｂｅｒ・ヒカルが“弟子入りを嘆願している”旨を自身のＸアカウントに投稿したことに言及。「メインストリームを歩めなくなった人は全員落語家になったらいい」と私見を述べた。記者の質問に答えた。まずは「レール（の上）を行く方が難しい世の中になってる中で、メインストリームを歩めなくなった人は全員落語家になったらええのに」