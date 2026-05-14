◆米大リーグブルージェイズ５×―３レイズ＝延長１０回＝（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手は０―１で迎えた８回無死満塁で左翼に同点犠飛を放ち、１―３で迎えた延長１０回１死一、二塁では四球を選んでバーショの劇的逆転サヨナラ満塁弾を呼び込んだ。ブ軍では２０１７年７月３０日（対エンゼルス）のＳ・ピアース以来となるサヨナラグランドスラムを放ったバーショは試合後