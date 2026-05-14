高額で金を買い取ると装い、古物商の男性からおよそ1780万円相当の金塊をだまし取ったとして、23歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、川崎市宮前区の金井広志容疑者（23）です。金井容疑者は去年8月下旬ごろ、古物商の20代の男性に「自分なら中国のM＆A話に乗じてグラム3万5000円で金を買い取ってもらうことができる」などとウソを言い、男性から、当時の相場価格でおよそ1780万円相当の金塊1キロをだまし取った