日本陸上競技連盟は14日、「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日開催、MUFGスタジアム）に出場する追加選手74人を発表した。男子100mには日本記録保持者の山縣亮太（33、セイコー）、先日、結婚を発表した小池祐貴（31、住友電工）、そして、今月5日の大会で10秒08（+0.3）の大学新記録をマークした小室歩久斗（19、中央大）がメンバーに入った。男子110mハードルには13秒40（学生歴代5位）の記録を持っている