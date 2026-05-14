タレント・俳優で画家の片岡鶴太郎さんが5月14日、自身のインスタグラムを更新。自身の肉体美を披露しました。【写真を見る】【 片岡鶴太郎 】極限まで体脂肪を削ぎ落した“筋肉ボディ”を披露「71歳！菜食」驚きの声多数「こんな71歳いない」片岡さんは上半身裸の後姿で両手を横に広げ、背中の筋肉を披露。背中に縦のラインが入り、極限まで引き締められた印象です。 腕を曲げると、さらに広背筋や僧帽筋が強調され、逆