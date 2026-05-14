午後は東・西日本中心に天気急変きょうも全国的に日差しが届きますが、大気の状態が不安定になり、天気の急変に注意が必要です。高気圧に覆われる北海道と東北北部は午後も安定して晴れますが、東北南部と関東から九州はにわか雨や雷雨の所があるでしょう。【CGで見る】雨はいつ・どこで？きょうの降水・雲の予想シミュレーション東北南部は夕方にかけて、関東から九州は夜にかけて急な強い雨や落雷、突風などに注意が必要です。日