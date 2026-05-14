ジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」猪狩蒼弥（23）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。意外な交友関係を明かした。トークは「自宅に行くほど仲のいい芸能人はいる？」のテーマで進行。「先輩が多い」として「田中樹とか井ノ原（快彦）さん、永瀬廉くんとか」と事務所の先輩アイドルの名前をあげた。続けて「事務所の方以外だと、マキタスポーツさんとか」と前置き。「マキタスポーツが5