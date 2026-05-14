捕獲されたリュウキュウヤマガメ＝茨城県土浦市（警視庁提供）沖縄県に生息する絶滅危惧種の「リュウキュウヤマガメ」などを捕獲したとして、警視庁生活環境課は14日までに、種の保存法違反などの疑いで、ペットショップ経営小室寿洋容疑者（49）＝福島県いわき市＝と、店長大竹綾乃容疑者（37）＝茨城県八千代町＝を逮捕した。2人の逮捕容疑は2024年10月、沖縄県内でリュウキュウヤマガメ4匹を捕獲するなどした疑い。同課は