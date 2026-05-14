路上生活者支援などに取り組む北九州市のNPO法人「抱樸」は14日までに、同市小倉北区にある特定危険指定暴力団工藤会の本部事務所跡地に建設を進めている複合型福祉施設「希望のまち」が8月に完成し、12月に供用を始めると発表した。生活困窮者ら約50人が入居できる。3月の完成を見込んでいたが、設計変更などでずれ込んだ。抱樸によると、3階建ての2、3階が救護施設で、1階はレストランや音楽スタジオなど、地域住民を含む誰