「ドジャース４−ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ジャイアンツが痛恨のボーンヘッドでドジャース・大谷翔平投手攻略のチャンスを潰した。場面は４点を追う七回１死一、二塁。この試合初めての連打が生まれた中、ギルバートは左中間へ大飛球を放った。惜しくもキャッチされたが、二塁走者のアダメスがアウトカウントを間違えたのか、悠々と三塁ベースを回っていた。慌てて二塁ベースへ戻ろうとするも後の祭り状態に