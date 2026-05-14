◇ナ・リーグドジャース4−0ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。7回4安打無失点と好投し、3勝目を挙げた。快投を続ける試合中、米データサイト「コーディファイ・ベースボール」がX（旧ツイッター）で大谷の凄さを紹介。「ショウヘイ・オオタニのMLBデビュー以降、ショウヘイより本塁打が多い打者は2人（ジャッジ、シ