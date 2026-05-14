BTSのV（ヴィ、30）が、14日までにインスタグラムを更新。メキシコシティ公演を振り返った。自身のインスタグラムで、コンサート会場の舞台裏の映像などを公開した。舞台に上る直前に、バッグステージで舞台衣装を着てダンサーと肩を組み、ステージに向かって歩く様子などが収められた。スペイン語で「Esto no es un adios（これは別れではない）」という文で、メキシコ公演終了を惜しんだ。またカウボーイハット姿の写真には、ス