ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、7月中旬から、5年ぶり2度目となるYOASOBIとのコラボコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】かっこいい！YOASOBIの世界観を表現した「UT」4種一覧■4人のクリエイターがデザイン今回登場するのは、YOASOBIのクリエイティブを支えている4名のクリエイターたちが、YOASOBIの2人をテーマに書き下ろしたデザインをあしらった特別なコレクション。