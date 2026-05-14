私（マホ、30代）の叔父（エイジ、57歳）夫婦はさんざん祖母（カツエ、87歳）に可愛がられたうえ、息子の学費を援助してもらっています。それなのに祖母と祖父（ショウゾウ、86歳）の世話が必要となったときに何もしなかったのです。しかも叔母（レイコ、55歳）は母（ミサコ、59歳）に悪意ある言葉をかけ続けた人。父（タカオ、61歳）はもちろん祖父も叔母のことが嫌いですが、叔父は叔母の本性を知らなかったようです。ついに叔父