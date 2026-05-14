映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開にあわせたスペシャルなカフェ「『STAR WARS』CAFE : Galactic Diner」が、5月28日（木）から大阪で、6月4日（木）から東京で期間限定オープンする。【写真】＼我らの道／『マンダロリアン』スペシャルカフェのメニュー一覧■限定グッズや特典も今回オープンする「『STAR WARS』CAFE : Galactic Diner」は、映画やドラマシリーズ『マンダロリアン』に登