SHINeeが6月1日、6th Mini Album『Atmos』をリリースする。【画像】約2年ぶり日本ドーム公演、ポスタータイトル曲「Atmos」をはじめ、多彩なジャンルの全6曲で構成されており、同日午後6時より各音楽配信サイトを通じて全曲配信される。SHINeeとしては、昨年5月に発表したシングル「Poet | Artist」以来、約1年ぶりとなる新作だけに、高い関心が集まっている。特にSHINeeは、2023年の8thフルアルバム『HARD』で“新たなSHINe