「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が投手専念出場で先発マウンドに上がり、今季最多１０５球で７回４安打無失点の圧巻投球。開幕から無傷の７戦連続のクオリティースタート（６回以上、自責点３以下＝ＱＳ）を達成し、約１カ月ぶり３勝目の権利を手にマウンドを降りた。規定投球回にも到達し、防御率０・８２はＭＬＢトップとなった。初回、２死から安打と四球で一、三塁と