◆ロサンゼルス・ドジャースーサンフランシスコ・ジャイアンツ13日（日本時間14日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは13日（日本時間14日）、ホームでジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）が投手として先発出場。7回を無失点に抑える好投を見せた。今季これまで6試合に登板し2勝2敗、防御率0.97の大谷はこの試合、投手専念となり、1番には遊撃手の