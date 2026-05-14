STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「KEY TO LIT」の中村嶺亜（29）が14日、都内で、化粧品ブランド「Pureal」TVCM制作記者発表会に登壇した。美容好きで知られる中村がアンバサダーに就任。高い発信力と誠実なイメージから起用された。ジャケットスタイルで登壇した中村は「“ぴゅれあれあコンビ”ですてきな化学反応だったり、美容旋風を巻き起こしていけたら」と意気込んだ。アンバサダー起用に「めちゃくちゃうれしかっ