【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、fineの新曲「RED GARDEN」がフルサイズで配信開始となった。天祥院英智が率いるエレガントユニット『fine』が贈る、普段のfineとは違った一面が見える、荒野を突き進むような力強い楽曲に乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season7fine「RED GARDEN」配信リンクはこちらhttps://bio.to/wmEpqO＜収録内