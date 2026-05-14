【モデルプレス＝2026/05/14】2026年5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（略称：『アップティー サツコレ2026SS』）の追加出演者が発表された。【写真】「今日好き」美男美女カップル、2人でハートつくり密着◆「サツコレ2026SS」追加出演者発表MCとしてバービーと森山未唯の出演が決定。ゲストにはABEMAの高校生に