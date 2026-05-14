【モデルプレス＝2026/05/14】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが5月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題となっている。【写真】25歳美人インフルエンサー「骨格が優勝してる」美脚全開のミニスカ×ブーツ姿◆かっぱ、韓国でのミニスカコーデ披露かっぱは「お姉さんな日」とつづり、写真を投稿。韓国の街中で撮影されたと思われる写真では、黒いサングラスに白のアウターに白い