自民党の有村治子総務会長が2026年5月13日、健康保険法改正案の審議内容をめぐる思いをXにつづった。「一体誰にとっての『異常』なのでしょう？」有村氏は「本日の参議院本会議『健康保険法改正案』の審議」として、「異常分娩」との表現に触れた。「異常・異常と言及されたのは、帝王切開手術等による出産の事」と説明し、「一体誰にとっての『異常』なのでしょう？経膣分娩でなく、医療行為を必要とする出産が『異常』？」と疑