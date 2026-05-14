ソフトバンク・倉野投手コーチがＷＢＣキューバ代表から合流後、調整が遅れているエースのモイネロの今後の見通しを明かした。今季初実戦となる１４日の３軍戦登板を前に、次回の１軍登板の可能性について言及。「ゼロではないけど。見切り発車じゃないですけど、あんまり中途半端はしたくない。本人の気持ちもそうですし、実際のパフォーマンスもそうですし、それがちゃんとあった状態で１軍で投げるのがいいのではないかなと