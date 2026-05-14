◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発登板し、約１か月ぶりとなる３勝目の権利をつかみ、今季最多の１０５球を投げ、７回４安打無失点、８奪三振で３勝目の権利を持って降板した。防御率は両リーグトップの０・８２となった。４月１５日（同１６日）の本拠地・メ