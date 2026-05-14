ジャパン・スタッドブック・インターナショナルは５月１４日、２０１０年の大阪杯を制したテイエムアンコールが５月５日に死んでいたことをＸで報告した。２２歳だった。連絡があったことを伝える形で、「滋賀県犬上郡豊郷町の大野牧場で繋養され、余生を過ごしていました」と記している。同馬は現役時代、栗東・柴田政見厩舎に所属し、４２戦６勝。６歳だった１０年、浜中俊騎手とコンビを組み、１２番人気の中山記念で２着