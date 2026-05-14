衣はパン粉だけ！ フライを食べるのは好きだけど、作るのは苦手だという方の多くが、衣をつける工程が面倒だと答えます。小麦粉→卵→パン粉という手順は確かに手間ですよね。ところが、今回紹介するこのチキンカツは、味付けした後につけるのはパン粉だけ！そのまま油の中へイン！でおいしいチキンカツが完成しちゃうんです。 フライの面倒な下準備はなし！ 鶏肉を切ったら、下味をつけて冷蔵庫に。仕上がりがとってもジュ