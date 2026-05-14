ＬＩＮＥヤフーは１４日、米投資ファンドのベインキャピタルと共同で、飲食店情報サイト「食べログ」や購入比較サイト「価格ドットコム」を運営するカカクコムに買収提案を行ったと発表した。カカクコムを巡っては、欧州投資ファンドのＥＱＴが買収する方針を発表しており、争奪戦に発展する。発表によると、ＬＩＮＥヤフーは１株３２３２円で株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施し、カカクコムの全株式を取得する意向。５月７日