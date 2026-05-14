米軍普天間飛行場の移設に向けた工事が続く、沖縄県名護市辺野古沖の大浦湾＝4月16日沖縄県教育委員会が、名護市辺野古沖で船2隻が転覆し2人が死亡した事故を受け、県内の全公立校を対象に、事故現場で行われている米軍普天間飛行場（宜野湾市）の移設工事を見学したことがあるか、アンケートで尋ねていたことが14日、分かった。県教委によると、陸上から見学したのは県立高の1校。海上からの見学はなかった。事故は3月16日に